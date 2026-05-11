Sinner e il calendario Vagnozzi | Per questo abbiamo giocato Madrid

Il tennista italiano scenderà in campo oggi agli Internazionali d'Italia 2026, affrontando il suo avversario nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. La partita arriva dopo un inizio di stagione che ha portato il giocatore a partecipare a numerosi tornei, tra cui Madrid, come confermato dal suo allenatore. La sfida con l’avversario australiano rappresenta un’altra tappa della sua stagione sulla terra battuta.

(Adnkronos) – Simone Vagnozzi racconta Jannik Sinner. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026 per sfidare Alexei Popyrin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, giocando l'ennesima partita del suo inizio di stagione. Proprio per commentare il calendario piuttosto fitto di Sinner, che ha deciso di giocare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sinner ora ha bisogno solo di Roma e Roland Garros per completare il set di ogni grande titolo ricorrente nel calendario ATP almeno una volta, e ha perso entrambe le finali l'anno scorso contro Alcaraz. - Reddit reddit

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