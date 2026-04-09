Simone Vagnozzi | Vi svelo la qualità principale di Sinner Giocare a Madrid? Dipende

Jannik Sinner ha dimostrato di saper affrontare le situazioni più complesse nei tornei più importanti, riuscendo a vincere anche in condizioni di pressione. Recentemente, ha partecipato a un torneo a Madrid, dove la sua presenza è stata oggetto di discussione. A commentare le sue capacità è stato un suo allenatore, che ha sottolineato come la qualità più significativa del tennista sia la gestione dei momenti difficili.

Jannik Sinner vince soffrendo, ma soprattutto convincendo nella gestione dei momenti più delicati. Sul campo del Masters 1000 di Montecarlo, l’azzurro supera Tomas Machac agli ottavi con il punteggio di 6-1 6-7(3) 6-3, dimostrando ancora una volta quella capacità di resistere e rilanciarsi anche quando il fisico sembra venire meno. A spiegare il senso profondo di questa vittoria è il suo allenatore, Simone Vagnozzi, intervenuto a Sky Sport. Il tecnico marchigiano ha messo in luce una qualità che considera distintiva del numero due del mondo: “ Quella che io chiamo la sua capacità innata è il fatto di riuscire nella difficoltà a tirare fuori sempre il meglio di sé stesso, si sveglia ogni mattina cercando di essere un giocatore migliore del giorno precedente che per un allenatore è veramente una qualità importante “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Vagnozzi: “Vi svelo la qualità principale di Sinner. Giocare a Madrid? Dipende” Sinner, che spavento! Lo scherzo di Vagnozzi nello spogliatoio a MiamiDopo aver vinto il torneo di Miami, battendo Lehecka in due set, Sinner è stato sorpeso da uno scherzo di Simone Vagnozzi ed Alejandro Resnicoff... Jannik Sinner avrebbe vinto lo stesso anche senza la chiusura del tetto? Quel consiglio di Vagnozzi…Jannik Sinner avrebbe vinto lo stesso senza la chiusura del tetto della Rod Laver Arena? È una domanda destinata a restare sospesa, senza risposta... Simone Vagnozzi analizza Sinner: progressi nel servizio e maggiore controllo dei momenti chiave del matchSinner sulla terra rossa, Vagnozzi spiega la nuova crescita tecnica Chi: il coach Simone Vagnozzi analizza l’evoluzione di Jannik Sinner. Cosa: progre ... assodigitale.it Simone Vagnozzi lascia il circolo tennis MaggioniAscoli Piceno, 18 settembre 2025 – Le indiscrezioni circolavano già da alcuni giorni, ma sembra ormai sicuro che il maestro di Tennis, nonché allenatore di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, lascerà il ... ilrestodelcarlino.it