Il numero uno del ranking ha raggiunto cinque tornei Masters 1000 di fila, confermando una crescita costante. A Roma, il suo allenatore ha commentato la strategia adottata, paragonandola a quella degli scalatori, e ha annunciato che la decisione sulla partecipazione a Madrid sarà determinante. La stagione continua con risultati che attirano l’attenzione degli appassionati di tennis.

Cinque Masters 1000 consecutivi, il numero uno del ranking e una crescita che sembra non fermarsi mai. Dietro il momento straordinario di Jannik Sinner c’è anche il lavoro quotidiano del suo team, guidato da Simone Vagnozzi, intervenuto a Sky Sport per analizzare il percorso dell’azzurro dopo l’esordio agli Internazionali d’Italia e in vista della sfida di terzo turno contro Alexei Popyrin. Il tecnico marchigiano ha sottolineato come la continuità di risultati raggiunta da Sinner abbia superato qualsiasi previsione iniziale. “L a cavalcata da Indian Wells era difficile da aspettarsi, non c’era mai riuscito nessuno “, ha spiegato, evidenziando però come alla base dei successi ci sia soprattutto il processo di crescita continua del giocatore.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vagnozzi su Sinner a Roma: “Pensiamo come gli scalatori, Madrid scelta decisiva”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Vagnozzi: "Altro che stanco, Sinner migliora ogni giorno. Tra Madrid, Roma e Parigi..."Dubbi e chiacchiericcio sulla presenza di Jannik Sinner a Roma? Ci pensa Simone Vagnozzi a chiudere il discorso.

Vagnozzi chiarisce su Sinner: “Roma e Parigi? Giorno per giorno. C’è più pressione perché Alcaraz era il favorito”Simone Vagnozzi, uno dei due allenatori di Jannik Sinner insieme all’australiano Darren Cahill, continua il lavoro di rifinitura sul gioco...

Argomenti più discussi: Vagnozzi su Sinner all'Atp Madrid: 'Jannik sta bene. Con Zverev sarà una bella finale'. Video; Vagnozzi: Altro che stanco, Sinner migliora ogni giorno. Tra Madrid, Roma e Parigi...; Vagnozzi: L’assenza di Alcaraz mette pressione a Sinner. Su Roma…; Sinner a caccia del 5° Masters di fila, Vagnozzi: Sta bene e cresce ogni giorno.