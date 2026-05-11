Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale agli Internazionali di Roma con una vittoria schiacciante contro Alexei Popyrin, conclusa con un secco 6-2 6-0. La sua prestazione è stata definita molto buona, e ora si prepara a sfidare i prossimi avversari nel torneo. La partita si è svolta senza grandi difficoltà per il tennista italiano, che ha dimostrato sicurezza in ogni fase del gioco.

Quasi troppo facile. Jannik Sinner vola agli ottavi degli Internazionali 2026 battendo Alexei Popyrin con un emblematico 6-2 6-0. Gli spettatori presenti sul Centrale del Foro Italico di Roma si sono goduti una partita giusto nei primi game, quando Sinner è andato sì in vantaggio ma ha anche concesso una palla break al rivale australiano. Tempo di registrare un po’ il dritto e il numero 1 è diventato devastante, chiudendo la pratica Popyrin in un’ora e 6 minuti di gioco. La corsa di Sinner prosegue ora agli ottavi: affronterà nel derby azzurro la sorpresa di questo torneo, il 29enne Andrea Pellegrino. “Sara la prima volta sia per lui sia per me.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner è devastante, si prende gli ottavi a Roma e mette nel mirino il record di Djokovic: “Sono riuscito a giocare molto bene”

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Non ha molto senso ammantare di mediocrità altrui la superiorità devastante (al momento: ma tutto può cambiare in un attimo) di Sinner. Ci sarà sempre e sempre c’è stato un tennista superiore agli altri, e non per demerito altrui. x.com

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