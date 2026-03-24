Miami Sinner vola agli ottavi di finale e batte il record di Djokovic | Molto felice ma non gioco per questo

Miami – Jannik Sinner agli ottavi di Miami. Il tennista azzurro ha battuto il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, nel terzo turno del Masters 1000 americano, imponendosi in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e dodici minuti. Partita in discesa fin da subito per Sinner, che firma un break dopo l’altro nel primo set trovando ottima continuità con il servizio. Qualche problema in più nel secondo, dove Moutet cerca di variare il suo gioco per non dare punti di riferimento ma finisce per perdere la battuta nel quinto game, break che permette a Sinner di conquistare set e match. Il successo in due set su Corentin Moutet a Miami ha permesso a Jannik Sinner di battere il record di Novak Djokovic di set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000: è arrivato infatti a quota 26. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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