Sinner a Roma | Vagnozzi svela il piano per gestire il calendario
Il team di Jannik Sinner ha comunicato le strategie per il calendario della stagione, con particolare attenzione alla decisione di non concedere riposo dopo il torneo di Montecarlo. Vagnozzi ha spiegato come sono stati valutati i vari appuntamenti, tra cui la scelta di partecipare a Madrid, e le ragioni dietro questa pianificazione. La presenza del tennista a Roma rappresenta un elemento centrale nel programma, in attesa delle prossime sfide sul circuito.
? Punti chiave Come ha fatto il team di Vagnozzi a decidere per Madrid?. Perché Sinner ha scelto di non riposare dopo Montecarlo?. Quali segnali fisici hanno influenzato la decisione del gruppo tecnico?. Come influirà il ritmo serrato sulla sfida contro Popyrin?.? In Breve Simone Vagnozzi coordina la programmazione basandosi sui segnali fisici di Sinner.. La decisione di giocare a Madrid ha garantito il quinto Masters 1000 consecutivo.. Sinner affronta Alexei Popyrin per il terzo turno degli Internazionali d'Italia.. Il ritmo agonistico dell'azzurro prosegue ininterrottamente da marzo scorso.. Lunedì 11 maggio 2026, Jannik Sinner scende in campo a Roma per il terzo turno del Masters 1000 contro Alexei Popyrin, portando con sé le riflessioni di Simone Vagnozzi sulla gestione del suo calendario sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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