Sinner a Roma punta all' ennesimo record

Il tennista italiano si prepara per il torneo di Roma, con l’obiettivo di stabilire un nuovo record personale. In vista dell’appuntamento, ha svolto allenamenti intensi e si è concentrato sulla preparazione fisica e tecnica. La manifestazione si svolgerà sui campi della capitale e attirerà molti appassionati e addetti ai lavori. La sua partecipazione è stata confermata e la sua presenza è molto attesa dagli appassionati di tennis.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Fa sempre un certo effetto giocare in casa. E se l'anno scorso gli Internazionali di tennis Roma erano stati per Jannik Sinner il rientro dopo tre mesi di squalifica, quest'anno - l'appuntamento è fino al 17 maggio al Foro italico - rappresentano un'opportunità per fare l'ennesimo record. Se vincesse, si metterebbe in bacheca il primo titolo italiano in carriera e il sesto Masters 1000 consecutivo, dopo Parigi Bercy, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Nessuno mai lo ha fatto finora.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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