Il tennista italiano ha fatto il suo debutto a Roma, preparando la strada per un nuovo obiettivo di record. La sua partecipazione rappresenta un momento importante della stagione sulla terra battuta, con l’atleta che ha già ottenuto risultati significativi in passato. La presenza nel torneo capitolino segna un passo importante nel percorso di questa stagione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le sue prestazioni.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Fa sempre un certo effetto giocare in casa. E se l'anno scorso gli Internazionali di tennis Roma erano stati per Jannik Sinner il rientro dopo tre mesi di squalifica, quest'anno - l'appuntamento è fino al 17 maggio al Foro italico - rappresentano un'opportunità per fare l'ennesimo record. Se vincesse, si metterebbe in bacheca il primo titolo italiano in carriera e il sesto Masters 1000 consecutivo, dopo Parigi Bercy, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Nessuno mai lo ha fatto finora.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner debutta a Roma e punta all'ennesimo record

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Sinner nell'hotel da sogno a Roma: le regole per pranzi e cene, quanto costa una suite

Notizie correlate

Sinner arriva a Roma e punta all'ennesimo recordAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Sinner demolisce Zverev e trionfa a Madrid: l'ennesimo record da capogiroUn Jannik Sinner perfetto conquista il Mutua Madrid Open e mette a segno il quinto Masters 1000 consecutivo, un record che nessun tennista era mai...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Ufficiale l'orario di Sinner al 2° turno a Roma; Dove vedere Sinner agli Internazionali di tennis Roma 2026 in streaming, Jannik punta all'ennesimo record; Internazionali di Roma, Sinner debutta sabato: tutto quello che c’è da sapere.

Internazionali di Roma 2026, Sinner parte dal secondo turno: quando gioca e dove vederloGli Internazionali di tennis di Roma 2026 entrano nel vivo con Jannik Sinner che scende finalmente in campo: quando gioca e come vederlo. funweek.it

LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il n.1 debutta nella sessione seraleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner ... oasport.it

#Sinner debutta sul principale, domani, sabato 09 maggio, "non prima delle" ore 19:00. #RomaOpen Forza #Jannik! x.com