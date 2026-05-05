Il tennista arriva a Roma con l’obiettivo di stabilire un nuovo record. La sua presenza sulla scena internazionale è segnata da numerosi successi e prestazioni di rilievo. La partecipazione al torneo romano rappresenta un momento importante per la sua stagione, con aspettative di miglioramenti e traguardi personali. Nei giorni che precedono l’inizio degli incontri, si susseguono le dichiarazioni e le analisi degli esperti sul suo stato di forma e sulle possibilità di ottenere risultati significativi.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Fa sempre un certo effetto giocare in casa. E se l'anno scorso gli Internazionali di tennis Roma erano stati per Jannik Sinner il rientro dopo tre mesi di squalifica, quest'anno - l'appuntamento è dal 5 al 17 maggio al Foro italico - rappresentano un'opportunità per fare l'ennesimo record. Se vincesse, si metterebbe in bacheca il primo titolo italiano in carriera e il sesto Masters 1000 consecutivo, dopo Parigi Bercy, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Dove vedere Sinner al Masters 1000 di Roma 2026 in streaming.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner arriva a Roma e punta all'ennesimo record

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