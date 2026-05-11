Sinappe | allarme a San Donato crisi interna nel carcere di Pescara

A San Donato si è alzato un allarme legato alla situazione nel carcere di Pescara, dove si registrano tensioni tra i vertici della struttura. La Procura ha aperto un’indagine sul mancato rientro di un detenuto e sulla sicurezza complessiva del penitenziario, che sembra essere compromessa dalle difficoltà interne. La crisi tra i responsabili ha portato a preoccupazioni riguardo alla gestione e alla sicurezza dei detenuti.

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