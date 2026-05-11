Sinappe | allarme a San Donato crisi interna nel carcere di Pescara
A San Donato si è alzato un allarme legato alla situazione nel carcere di Pescara, dove si registrano tensioni tra i vertici della struttura. La Procura ha aperto un’indagine sul mancato rientro di un detenuto e sulla sicurezza complessiva del penitenziario, che sembra essere compromessa dalle difficoltà interne. La crisi tra i responsabili ha portato a preoccupazioni riguardo alla gestione e alla sicurezza dei detenuti.
?? Punti chiave Come influisce la tensione tra vertici sulla sicurezza del carcere? Perché la Procura deve indagare sul mancato rientro di un detenuto? Chi ha causato il rimpasto ai vertici del reparto di polizia? Quali rischi comporta la carenza di organico per i servizi istituzionali??? In Breve Rimozione del comandante del reparto dopo tensioni interne e azioni di tutela. Mancato rientro di un detenuto da permesso con indagine della Procura. Aumento delle assenze del personale operativo per cr .🔗 Leggi su Ameve.eu
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