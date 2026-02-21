Controlli a tappeto nel carcere di San Donato | scovati e sequestrati sette telefonini

Nel carcere di San Donato a Pescara, agenti della polizia penitenziaria hanno scoperto e sequestrato sette telefoni cellulari durante controlli approfonditi. La scoperta è avvenuta grazie a verifiche mirate nelle sezioni di isolamento, dove spesso si celano oggetti proibiti. I dispositivi erano nascosti tra le cose dei detenuti, cercando di eludere i controlli. L’intervento ha portato al sequestro di materiali che potrebbero essere utilizzati per comunicazioni illecite.

Sette telefonini sequestrati nel carcere di San Donato di Pescara grazia all’operazione condotta dentro l’istituto dalla polizia penitenziaria. A confermarne l’esito, come riporta l’agenzia LaPresse è il segretario generale del coordinamento nazionale di polizia penitenziaria (Spp), Mauro Nardella, insieme al sindacalista, Gianluca Capitano. “I telefonini trovati (l’operazione è di venerdì 20 febbraio), così come quelli sequestrati nei giorni scorsi, erano nascosti in punti poco accessibili”, spiegano i due tornando a denunciare i problemi legati al sovraffollamento di detenuti, alla presenza tra loro di molti soggetti psichiatrici e alla carenza di personale.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Insospettito da strani movimenti, agente fa scattare i controlli: trovati e sequestrati due telefonini in carcere Spaccio di droga, controlli a tappeto: sequestrati hashish, cocaina e marijuanaQuesta mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito controlli intensi in diverse zone della città. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: CONTROLLI A TAPPETO COORDINATI DALLA POLIZIA DI STATO NEL QUARTIERE SAN GIOVANNI GALERMO: SEQUESTRATE DOSI DI DROGA E SANZIONATI AUTOMOBILISTI INDISCIPLINATI - Questura di Catania | Polizia di Stato; Controlli a tappeto nel centro storico: numerosi fermi; esi, nel mirino l’alcol ai minori: controlli a tappeto e sanzioni ai locali; Droga, controlli a tappeto nel Fermano: arresti, denunce e segnalazioni. Sequestri tra Porto Sant’Elpidio, Magliano di Tenna e Monte Urano. Randazzo, controlli a tappeto dei Carabinieri: multe e sanzioni sulla sicurezza stradale e sugli stupefacentiI servizi operati dai Carabinieri della Compagnia di Randazzo, in continuità con quanto di­spo­sto dal Co­man­do Pro­vin­cia­le di Ca­ta­nia su tutto il territorio etneo, mirano a prevenire le forme ... catanianews.it Controlli a tappeto a San Cristoforo: sequestri di droga, sanzioni a negozi e raffica di multeControlli a San Cristoforo: operazione straordinaria di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere. newsicilia.it Al Policlinico San Donato nasce il Brain Health Service, un servizio dedicato alla prevenzione delle demenze e alla tutela della salute del cervello, con un approccio integrato e personalizzato per donne e uomini. All’interno del servizio prende forma anche 3D - facebook.com facebook