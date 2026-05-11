Il Sinappe sul Carcere di Pescara | Criticità interne e difficoltà organizzative chiediamo approfondimenti
Il sindacato Sinappe ha segnalato problemi all’interno del carcere di Pescara, evidenziando criticità nelle strutture e nelle modalità di gestione. Il rappresentante provinciale ha sottolineato che la situazione interna si fa sempre più complicata e che ci sono difficoltà nei rapporti tra la direzione e il personale. La richiesta è quella di avviare approfondimenti per chiarire le cause di queste criticità e valutare eventuali interventi.
Il sindacato Sinappe, per voce del segretario provinciale di Pescara Giuseppe Di Domizio, accende i riflettori sulla situazione della casa circondariale “San Donato”, denunciando un clima interno sempre più complesso e segnato da criticità organizzative e difficoltà nei rapporti tra direzione e.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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