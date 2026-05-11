Il Sinappe sul Carcere di Pescara | Criticità interne e difficoltà organizzative chiediamo approfondimenti

Il sindacato Sinappe ha segnalato problemi all’interno del carcere di Pescara, evidenziando criticità nelle strutture e nelle modalità di gestione. Il rappresentante provinciale ha sottolineato che la situazione interna si fa sempre più complicata e che ci sono difficoltà nei rapporti tra la direzione e il personale. La richiesta è quella di avviare approfondimenti per chiarire le cause di queste criticità e valutare eventuali interventi.

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