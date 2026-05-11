Simone Stecchetti candidato sindaco a Sorisole | La parola d’ordine è produttività

A Sorisole si avvicinano le elezioni amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio, con tre candidati alla guida della città. Tra loro, uno ha dichiarato che il suo obiettivo principale è aumentare la produttività nell’amministrazione comunale. Le liste candidate sono state presentate ufficialmente e i candidati stanno portando avanti le proprie campagne elettorali in vista del voto. La competizione si svolge in un clima di confronto tra le varie proposte.

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È corsa a tre alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Sorisole. Le liste in campo sono: “Patto per Sorisole”, che punta sul candidato sindaco Simone Stecchetti, che nello stemma vede i simboli di Patto per il Nord – Sorisole, Impegno Comune e Forza Comune; “Stefano Vivi”, con candidato sindaco Stefano Vivi, attuale primo cittadino, che nel proprio stemma presenta i simboli di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Un Paese migliore; e la lista “Siamo Sorisole”, che punta su Emanuele Zambelli come candidato sindaco. Tra le componenti che sostengono Vivi, quindi, c’è la Lega, mentre il Patto per il Nord, il movimento fondato da ex esponenti della Lega critici verso la linea del leader Matteo Salvini, partecipa con la lista a supporto di Simone Stecchetti, già sindaco per due legislature.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali a Sorisole: si ritira Eros Mastrobuono, in campo Simone Stecchetti Leggi anche: Sorisole, il candidato sindaco Emanuele Zambelli: “Competenza, impegno e rinnovamento” Argomenti più discussi: Simone Stecchetti candidato sindaco a Sorisole: La parola d’ordine è produttività; Sorisole, il candidato sindaco Emanuele Zambelli: Competenza, impegno e rinnovamento; Stefano Vivi si ricandida sindaco a Sorisole: Completo il lavoro avviato.