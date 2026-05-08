Sorisole il candidato sindaco Emanuele Zambelli | Competenza impegno e rinnovamento

A Sorisole, le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 ottobre. Il candidato sindaco Emanuele Zambelli ha presentato un programma basato su competenza, impegno e rinnovamento. Le liste che sostengono Zambelli sono state ufficialmente annunciate, mentre le altre forze politiche si stanno preparando a presentare i propri candidati. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa tra i residenti, con i candidati che si confrontano sui temi principali della città.

Si avvicinano le elezioni amministrative a Sorisole. Le liste in campo alle comunali del 24 e 25 maggio sono tre: la lista “Siamo Sorisole”, che punta su Emanuele Zambelli come candidato sindaco; la lista “Stefano Vivi”, con candidato sindaco Stefano Vivi, attuale primo cittadino, che nel proprio stemma presenta i simboli di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Un Paese migliore; e la lista “Patto per Sorisole” con candidato sindaco Simone Stecchetti, che nello stemma vede i simboli di Patto per il Nord – Sorisole, Impegno Comune e Forza Comune. Politicamente, quindi, si evince una divisione nel panorama leghista locale: osservando i...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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