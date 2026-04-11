Elezioni comunali a Sorisole | si ritira Eros Mastrobuono in campo Simone Stecchetti

A meno di due mesi dalle elezioni comunali, a Sorisole si registra un cambiamento nella corsa elettorale. Eros Mastrobuono ha deciso di ritirarsi dalla competizione e di passare il testimone a Simone Stecchetti, che ha già ricoperto la carica di sindaco per due legislature consecutive. La situazione apre nuovi scenari in vista del voto che si terrà nel prossimo futuro.

Sorisole. A meno di due mesi dal voto c’è un colpo di scena a Sorisole: Eros Mastrobuono si ritira e passa il testimone a Simone Stecchetti, già sindaco per due legislature. ““Dopo un’attenta riflessione sullo stato attuale della situazione, la consapevolezza e la responsabilità nei confronti delle elettrici e degli elettori – afferma Mastrobuono – ho deciso di ritirare la mia personale candidatura e di sostenere il testimone all’amico Simone Stecchetti, persona che stimo particolarmente per le sue doti di serietà, esperienza e coerenza. Persona capace e che ha un passato di sindaco, apprezzato per ben due legislature e che è certamente qualificato per amministrare Sorisole. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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