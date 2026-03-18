Fedez contro diMartedì | Volevano usare le nostre clip per sminuire il Pulp Podcast

Fedez ha pubblicato un post su Instagram accusando diMartedì di aver utilizzato alcune sue clip in modo distorto per screditare il Pulp Podcast. Il rapper ha spiegato che le clip sono state usate fuori contesto e che questo atteggiamento mira a ridimensionare il suo progetto radiofonico. La vicenda ha suscitato attenzione sui social, con commenti e reazioni da parte dei follower.