Fedez contro diMartedì | Volevano usare le nostre clip per sminuire il Pulp Podcast
Fedez ha pubblicato un post su Instagram accusando diMartedì di aver utilizzato alcune sue clip in modo distorto per screditare il Pulp Podcast. Il rapper ha spiegato che le clip sono state usate fuori contesto e che questo atteggiamento mira a ridimensionare il suo progetto radiofonico. La vicenda ha suscitato attenzione sui social, con commenti e reazioni da parte dei follower.
Fedez denuncia su Instagram il trattamento di diMartedì: "Volevano sminuire il podcast con clip fuori contesto". E rivela: "Avevamo chiesto d'invitare Marra, non l'hanno fatto e hanno messo tre virgolettati, passando sopra a centinaia di puntate nei quali abbiamo fatto le cose in maniera professionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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