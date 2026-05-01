Respinta dal Partito Democratico la mozione di Fratelli d’Italia a sostegno delle famiglie cesenati colpite dal caro energia

Il Consiglio Comunale ha deciso di non approvare la mozione presentata da Fratelli d’Italia, che proponeva la creazione di un fondo straordinario per aiutare le famiglie di Cesena più colpite dall’aumento dei costi dell’energia. La proposta, che mirava a sostenere le famiglie con maggiori difficoltà, è stata respinta durante la seduta. La discussione si è concentrata sulla questione delle misure di sostegno economico per i nuclei familiari.

Il Consiglio Comunale ha respinto la mozione presentata da Fratelli d’Italia, che proponeva l’istituzione di un fondo straordinario a favore delle famiglie di Cesena maggiormente colpite dall’aumento dei costi dell’energia. “Una decisione grave e politicamente chiara - commentano da Fratelli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Caserta tra le città meno care d’Italia: famiglie meno colpite dal caro vitaIn un’Italia sempre più alle prese con l’aumento del costo della vita, arrivano segnali positivi per il territorio casertano. Sede di Fratelli d'Italia vandalizzata: la solidarietà del Partito democraticoSolidarietà del gruppo consiliare del Pd a Fratelli d’Italia, la cui sede, sabato 25 aprile, giorno della Liberazione, è stata vandalizzata. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Lite su Roma Capitale, il Pd si astiene in Aula. Meloni: impossibile fare riforme condivise; Como, respinta la mozione di sfiducia contro l’assessore Bodero Maccabeo; La cultura, nonostante: l'incontro a Perugia per riflettere su futuro e buone pratiche condivise; Sfiducia bocciata in consiglio: l’assessore Bodero Maccabeo resta al suo posto. Sky tg24. . “Un Primo maggio importantissimo questo qui a Marghera con i sindacati uniti in una piazza unitaria. Importante per difendere la dignità del lavoro che é ancora troppo povero e precario”. L’ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein facebook