Simeone traccia la sua stagione d’oro | 11 gol e un ritorno al successo

L’attaccante argentino ha segnato 11 gol fino a questo momento della stagione, contribuendo a un ritorno alla vittoria per la squadra. La sua media realizzativa si è stabilizzata grazie a una serie di occasioni sfruttate con precisione, e le modifiche tattiche apportate dal tecnico a Torino hanno favorito il suo rendimento in attacco. La collaborazione con i compagni e le occasioni create sono stati elementi determinanti nel suo rilancio.

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