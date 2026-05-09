Giovanni Simeone sta mettendo a segno 11 gol con il Torino e si conferma come uno degli attaccanti più prolifici tra quelli che non fanno parte del Napoli. La sua capacità di trovare la rete in questa stagione ha attirato l’attenzione, mostrando le sue qualità in un contesto differente rispetto alle squadre di vertice. La sua presenza in attacco si fa notare per la costanza e l’efficacia con cui realizza le occasioni create.

Giovanni Simeone sta segnando tanto al Torino e ci sta dimostrando – se già non fosse noto – quanto sia adatto a quel tipo di realtà. Una realtà con poche pressioni, senza alternanza in avanti, con continuità in una squadra che produce relativamente. Forse c’entra ben poco col Napoli ma è tra i migliori attaccanti in circolazione ad essere non-da-Napoli. Va detto che non è una novità assoluta: al Verona aveva già segnato 17 gol in campionato. A Napoli era costretto a dimostrare tutto in 20 minuti da subentrante salvo infortuni di Osimhen prima e Lukaku poi. Eppure, anche nel Napoli di Spalletti, seppe essere importante: i gol in Champions, la sua capacità di entrare subito nel clima delle grandi notti, e soprattutto quella rete alla Roma nel 2-1 del gennaio 2023.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Simeone (11 gol al Torino) dimostra di essere il migliore tra gli attaccanti che non c’entrano niente col Napoli

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Occhio alla traversa Njie e Simeone #TorinoSassuolo #SerieAEnilive #DAZN x.com

A mio avviso: Simeone ha fatto un ottimo lavoro reddit