Gli Stati Uniti stanno ampliando il loro arsenale di droni e imbarcazioni senza equipaggio, con l’obiettivo di rafforzare la capacità militare nella regione dell’Indo-Pacifico. Nel frattempo, in Cina, si registrano preoccupanti sviluppi riguardo all’utilizzo di droni silenziosi e letali, considerati strumenti economici e di alta efficacia. Questi mezzi sono al centro di un crescente interesse strategico tra le due potenze, che si preparano a eventuali scenari di conflitto.

Gli Stati Uniti puntano a rafforzare il proprio arsenale di droni e imbarcazioni senza equipaggio per tenere testa alla Cina in caso di un ipotetico, futuro, scontro nell’Indo-Pacifico. I riflettori sono puntati su Taiwan. Per difendere l’isola rivendicata da Pechino, gli Usa stanno potenziando droni silenziosi, letali ed economici. La strategia di Washington è semplice: saturare i mari e i cieli con migliaia di sistemi autonomi in grado di sorvegliare, disturbare e colpire, rendendo più difficile qualsiasi operazione militare cinese. I droni che spaventano la Cina. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, gli analisti militari taiwanesi considerano questo piano un potenziale fattore di deterrenza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Silenziosi, letali, economici: ecco i droni che terrorizzano la Cina

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