Iran petrolio Hormuz | il dilemma della Cina e i numeri che terrorizzano Xi

Gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran stanno creando tensioni nell’area del Golfo, influenzando il traffico di petrolio nello stretto di Hormuz. La Cina, grande consumatrice di energia, osserva con attenzione i movimenti nella regione, mentre i numeri relativi alle importazioni di petrolio e alle potenziali interruzioni aumentano la preoccupazione a livello internazionale.

Le tensioni su Iran e Stretto di Hormuz mettono a rischio oltre metà delle importazioni di greggio cinese facendo impennare i prezzi energetici in Asia Gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran stanno generando un terremoto energetico che colpirà l’intera Asia, danneggiando in particolare la strategia di Xi Jinping. Per la Cina, primo importatore mondiale di greggio, la stabilità del Golfo Persico non è infatti un dettaglio di poco conto, ma una vera e propria necessità economica. I numeri parlano chiaro: nel 2025 Pechino ha acquistato dall’Iran circa 520 milioni di barili di petrolio, una quantità superiore di oltre tre volte rispetto alle forniture venezuelane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

