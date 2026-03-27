A Trieste, il settore dei commercialisti si presenta con una struttura variegata, caratterizzata da pochi studi di dimensioni medio-grandi, alcuni gruppi più piccoli e numerosi professionisti individuali. La distribuzione di queste realtà forma un quadro complesso e diversificato, con differenze evidenti tra le varie tipologie di studi presenti in città.

In uno scenario cittadino frammentato, ecco i nomi che spiccano tra consulenze, collegi sindacali e attività di revisione. Uno sguardo alle competenze che oggi fanno la differenza in un sistema sempre più complesso È un panorama frammentato, quello dei commercialisti a Trieste, composto da pochi studi medio - grandi, pochi gruppi di dimensioni ridotte e molti singoli professionisti. Non mancano tuttavia realtà riconosciute in Italia e all’estero, che andremo a descrivere tracciando una panoramica di una categoria professionale che è sempre di più un pilastro silenzioso in un'economia complessa e digitalizzata. Sempre più spesso il... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Commercialisti, pilastri silenziosi dell'economia: ecco gli studi che dominano in città

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