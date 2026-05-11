Siena fa l’impresa Recanati eliminata | Troppe ingenuità

In una partita combattuta, Siena ha battuto Recanati con il punteggio di 75 a 71. La squadra avversaria ha commesso diverse ingenuità che hanno pesato sul risultato finale, nonostante alcuni buoni momenti di gioco. Tra i migliori realizzatori, Urbutis con 33 punti e Magrini con 11, mentre Recanati ha concluso con 71 punti complessivi. La sfida si è svolta con intensità e alternanze di vantaggio.

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