Siena fa l’impresa Recanati eliminata | Troppe ingenuità
In una partita combattuta, Siena ha battuto Recanati con il punteggio di 75 a 71. La squadra avversaria ha commesso diverse ingenuità che hanno pesato sul risultato finale, nonostante alcuni buoni momenti di gioco. Tra i migliori realizzatori, Urbutis con 33 punti e Magrini con 11, mentre Recanati ha concluso con 71 punti complessivi. La sfida si è svolta con intensità e alternanze di vantaggio.
Recanati 71 Siena 75 SVETHIA: Buzzone 6, Marconi ne, Gurini 7, Urbutis 33, Semprini Cesari, Zomero 4, Sabbatini 4, Kossowski ne, Ndzie ne, Magrini 11, Andreani 4, Pozzetti 2. All. Schiavi. STOSA SIENA: Ense ne, Braccagni 9, Redaelli, Costantini 9, Calvellini 14, Morciano 4, Gianoli 13, Bartelloni ne, Guerra 16, Cini, Crocetta, Castellino 10. All. Evangelisti. Arbitro: Flocco di Ancona e Lisotta di Pesaro. Parziali: 20-10, 21-16, 13-30, 17-19. Progressivi: 20-10, 41-26, 54-56, 71-75. Usciti per 5 falli: Sabbatini (Recanati), Braccagni (Virtus Siena), Gianoli (Virtus Siena). All’ultimo la Svethia Recanati non riesce a piegare la Stosa Siena che strappa il pass per i quarti di finale dei playoff di basket B Interregionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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