Pianese stratosferica! Juve Next Gen eliminata Bertini e Colombo firmano la storica impresa

La Pianese ha ottenuto una vittoria storica eliminando la Juventus Next Gen in occasione di una competizione ufficiale. La squadra ha conquistato il risultato con due reti, segnate da Bertini e Colombo, che hanno permesso di superare gli avversari. La formazione juventina, schierata con un 3-4-2-1, ha subito la sconfitta, nonostante alcune sostituzioni nelle fasi finali del match.

JUVENTUS NEXT GEN 0 PIANESE 2 JUVE NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Gil Puche (37’st Cerri); Pagnucco, Macca, Faticanti, Puczka (28’ st Van Aarle); Anghelè (21’ st Oboavwoduo), Licina; Guerra (21’ st Deme). Panchina: Scaglia S., Fuscaldo, Owusu, Amaradio, Verde, Brugarello, Mazur, Leone, Grelaud, Cerri. Allenatore Brambilla. PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Martey (15’st Ongaro), Bertini, Proietto (15’st Simeoni), Coccia (15’st Ercolani); Tirelli, Ianesi (1’st Sodero); Fabrizi (39’st Colombo). Panchina: Nespola, Zambuto, Balde, Spinosa, Xhani. Allenatore Birindelli. Arbitro: Sacchi di Macerata (Spatrisano – Granata).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pianese stratosferica! Juve Next Gen eliminata. Bertini e Colombo firmano la storica impresa Notizie correlate Juventus Next Gen Pianese 0-2: Bertini e Colombo eliminano i bianconeri, game over per la stagione juventinadi Marco BaridonJuventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff... Bertini e Colombo sbancano il Moccagatta: la Pianese vola nella fase nazionale dei playoffALESSANDRIA – Dopo aver superato l’ostacolo Ternana nel primo turno, la Pianese continua a scrivere pagine importanti della propria storia sportiva. Approfondimenti e contenuti Si parla di: La Pianese scrive la storia, battuta la Juventus Next Gen ed il sogno continua. Juve Next Gen fuori dai playoff: Birindelli fa festa con la sua PianeseLa Juve Next Gen ha sfidato la Pianese già nella stagione regolare. Due sfide in cui sono arrivati due pareggi, entrambi per 0-0: l'andata a dicembre, il ritorno nella penultima di campionato. Proprio ... tuttosport.com Juventus Next Gen, playoff flop: l’ex Birindelli rovina la festa a Chiellini e Comolli, Pianese avantiNonostante i due risultati su tre a favore, la Juventus Next Gen si fa eliminare in casa dalla Pianese dell'ex Birindelli: playoff subito finiti, che flop. sport.virgilio.it