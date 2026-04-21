Il patron dell’Italservice ha denunciato di essere stato impedito di entrare al palasport durante la partita a Recanati, dove la squadra è stata eliminata ai quarti di finale dei playoff di serie B. La partita tra Italservice e Eta Beta si è conclusa con la sconfitta della prima, che non ha più possibilità di proseguire nel torneo. Solo l’Eta Beta avanza nel tabellone dei playoff.

Un derby che non s’ha da fare. Ai quarti di finale dei playoff di serie B ci va infatti solo l’Eta Beta. I fanesi di mister Bargnesi dopo il 3 a 3 dell’andata hanno vinto in casa per 2 a 1 contro la Spes Poggio Fidoni. Eliminata invece a Recanati l’Italservice. Dopo la vittoria casalinga per 3 a 2 dell’andata i pesaresi hanno perso in trasferta 4 a 2. Una gara caratterizzata da tanta violenza verbale da parte del tifo recanatese. L’amministratore delegato Italservice Lorenzo Pizza lo ha denunciato con un post i fatti: "Quello che è successo al centro sportivo del Recanati ha del vergognoso. All’entrata il presidente ed altri dirigenti recanatesi mi hanno impedito l’accesso, accusandomi di aver fomentato il clima.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5, la denuncia del patron dell’Italservice sconfitta ed eliminata a Recanati. Pizza: "Incredibile, mi hanno impedito di entrare al palas»

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