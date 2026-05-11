Sicurezza sul lavoro la Sicilia resta tra le regioni più a rischio nel primo trimestre 2026
Nel primo trimestre del 2026, i dati dell'Inail mostrano che la Sicilia ha un’incidenza di infortuni mortali sul lavoro superiore alla media nazionale. La regione si colloca ancora tra quelle con il tasso più elevato di incidenti mortali nel periodo gennaio-marzo, confermando una situazione di rischio elevato rispetto ad altre aree del paese. I numeri sono stati pubblicati dall’ente previdenziale e riguardano l’intero trimestre.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dati Inail: incidenza superiore alla media nazionale. Nel periodo gennaio–marzo 2026, la Sicilia si colloca nuovamente tra le regioni con il più alto tasso di infortuni mortali sul lavoro. Secondo l’analisi del Centro studi Assoesercenti sui dati Inail, l’Isola registra un’incidenza di 9,4 decessi per milione di occupati, un valore significativamente superiore alla media italiana pari a 5,7. A livello nazionale, nel primo trimestre 2026 si contano 137 vittime sul lavoro, in calo rispetto alle 150 dello stesso periodo del 2025 (-8,7%). Considerando anche gli incidenti avvenuti nel tragitto casa-lavoro, il totale dei decessi sale a 192, contro i 210 registrati nei primi tre mesi dell’anno precedente (-8,6%).🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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