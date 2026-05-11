Sicurezza sul lavoro la Sicilia resta tra le regioni più a rischio nel primo trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, i dati dell'Inail mostrano che la Sicilia ha un’incidenza di infortuni mortali sul lavoro superiore alla media nazionale. La regione si colloca ancora tra quelle con il tasso più elevato di incidenti mortali nel periodo gennaio-marzo, confermando una situazione di rischio elevato rispetto ad altre aree del paese. I numeri sono stati pubblicati dall’ente previdenziale e riguardano l’intero trimestre.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Dati Inail: incidenza superiore alla media nazionale. Nel periodo gennaio–marzo 2026, la Sicilia si colloca nuovamente tra le regioni con il più alto tasso di infortuni mortali sul lavoro. Secondo l’analisi del Centro studi Assoesercenti sui dati Inail, l’Isola registra un’incidenza di 9,4 decessi per milione di occupati, un valore significativamente superiore alla media italiana pari a 5,7. A livello nazionale, nel primo trimestre 2026 si contano 137 vittime sul lavoro, in calo rispetto alle 150 dello stesso periodo del 2025 (-8,7%). Considerando anche gli incidenti avvenuti nel tragitto casa-lavoro, il totale dei decessi sale a 192, contro i 210 registrati nei primi tre mesi dell’anno precedente (-8,6%).🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicurezza sul lavoro, la Sicilia resta tra le regioni più a rischio nel primo trimestre 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L'Abruzzo fra le regioni con il calo più significativo di vittime sul lavoro nel primo trimestre 2026Calano a livello nazionale e a livello regionale i morti sul lavoro in Italia e in Abruzzo. Caro carburanti, la Sicilia resta tra le regioni più care d'ItaliaLa Sicilia si conferma tra le regioni più care d’Italia sul fronte dei carburanti. Argomenti più discussi: Blog | Sicurezza sul lavoro, il paradosso dei Tecnici della prevenzione: Landini, pensaci tu!; Primo Maggio, Fico e Saggese: Sicurezza sul lavoro è priorità della Regione; Sicurezza sul lavoro, non ci siamo: imprese e politica al tavolo; Ricerca aperta: prevenzione e sicurezza condivise sul lavoro. Un evento speciale per la Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro x.com