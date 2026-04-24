Caro carburanti la Sicilia resta tra le regioni più care d' Italia

Secondo i dati pubblicati dal Mimit e analizzati dal Codacons, la Sicilia continua a essere tra le regioni italiane con i prezzi dei carburanti più elevati. A metà aprile 2026, il prezzo medio della benzina self-service nell’isola si attesta a circa 1,75 euro al litro. Questa cifra si confronta con i valori rilevati in altre parti del paese, confermando la posizione della regione tra le più care per quanto riguarda il carburante.

La Sicilia si conferma tra le regioni più care d’Italia sul fronte dei carburanti. È quanto emerge dall’elaborazione del Codacons sui dati regionali pubblicati dal Mimit, aggiornati al 23 aprile 2026, che fotografano nell’Isola un prezzo medio della benzina self pari a 1,752 euro al litro e del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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