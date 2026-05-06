L' Abruzzo fra le regioni con il calo più significativo di vittime sul lavoro nel primo trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, i dati ufficiali indicano un calo delle vittime sul lavoro in Italia e in Abruzzo. Secondo l’Inail, a marzo 2026 si è registrato un ribasso rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, l’Abruzzo si distingue per un calo rilevante delle morti sul lavoro, secondo quanto riferito dal segretario generale dell’Unione Generale del Lavoro.

Calano a livello nazionale e a livello regionale i morti sul lavoro in Italia e in Abruzzo. A commentare i dati Paolo Capone, segretario generale Ugl con la nostra regione che ha avuto un calo significativo nei primi 3 mesi del 2026:“Il dato diffuso dall’Inail relativo a marzo 2026, che registra.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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