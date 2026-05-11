Sicurezza stradale da luglio obbligo di stop posteriori lampeggianti in caso di frenata d’emergenza
Dal 7 luglio 2026, tutte le auto nuove vendute in Europa saranno obbligate ad avere gli stop posteriori lampeggianti in caso di frenata d’emergenza. La norma si applica ai veicoli di nuova immatricolazione e mira a migliorare la visibilità durante le frenate improvvise. La decisione è stata presa per aumentare la sicurezza sulle strade e ridurre il rischio di incidenti causati da veicoli poco visibili in situazioni di emergenza.
Dal 7 luglio 2026 le auto nuove vendute in Europa dovranno avere obbligatoriamente gli stop lampeggianti in caso di frenata d’emergenza. Una novità che molti automobilisti vedranno comparire sempre più spesso nel traffico quotidiano e che punta a ridurre uno degli incidenti più comuni: il tamponamento. Il sistema si chiama Emergency Stop Signal, abbreviato ESS, ed è stato introdotto dall’Unione Europea all’interno del pacchetto di norme sulla sicurezza stradale previsto dal Regolamento UE 20192144. In pratica, quando il conducente frena in modo molto brusco a velocità superiori ai 50 kmh, le luci posteriori iniziano a lampeggiare rapidamente per avvisare chi segue che c’è una situazione di pericolo immediato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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