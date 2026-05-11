Sicurezza stradale da luglio obbligo di stop posteriori lampeggianti in caso di frenata d’emergenza

Dal 7 luglio 2026, tutte le auto nuove vendute in Europa saranno obbligate ad avere gli stop posteriori lampeggianti in caso di frenata d’emergenza. La norma si applica ai veicoli di nuova immatricolazione e mira a migliorare la visibilità durante le frenate improvvise. La decisione è stata presa per aumentare la sicurezza sulle strade e ridurre il rischio di incidenti causati da veicoli poco visibili in situazioni di emergenza.

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