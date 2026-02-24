Sicurezza stradale entra in vigore l’obbligo dell’Alcolock per i recidivi

L’obbligo di installare l’alcolock entra in vigore perché si vuole ridurre gli incidenti causati da guidatori recidivi. Da oggi, chi viene trovato con un tasso alcolemico troppo alto deve montare questo dispositivo sulle proprie auto. La norma mira a prevenire comportamenti pericolosi e aumentare la sicurezza sulle strade. Le autorità monitorano attentamente l’applicazione di questa regola, che interessa in particolare chi ha già avuto problemi con l’alcol alla guida.

Da quest'oggi entra ufficialmente in vigore una delle novità più discusse del nuovo Codice della Strada: l' obbligo di installazione dell'alcolock per chi è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico molto alto. Si tratta di una misura pensata per contrastare la guida in stato di ebbrezza, una delle principali cause di incidenti gravi sulle strade italiane. L'alcolock è un dispositivo elettronico collegato al sistema di accensione dell'automobile che misura la concentrazione di alcol nel respiro del conducente. Prima di avviare il motore, chi si mette al volante deve soffiare nell'apparecchio: se il dispositivo rileva un tasso superiore a zero, l'auto non parte.