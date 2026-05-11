L’Assobalneari esprime preoccupazione riguardo all’uso dell’intelligenza artificiale nelle spiagge, evidenziando la possibile diminuzione del numero di bagnini. La questione riguarda il rischio che gli algoritmi possano sostituire l’esperienza e l’intuito di soccorritori qualificati. La recente riforma dei brevetti ha inoltre portato a una riduzione degli operatori presenti, sollevando dubbi sulla sicurezza delle aree balneari.

? Punti chiave Come può un algoritmo sostituire l'intuito di un bagnino esperto?. Perché la nuova riforma dei brevetti ha ridotto i soccorritori?. Chi deciderà se la sorveglianza tecnologica sarà accettata in spiaggia?. Quali conseguenze avrà la decisione del Consiglio di Stato sulla sicurezza?.? In Breve Riforma Barelli ha ridotto pluralismo formativo favorendo la Fin rispetto a Società nazionale salvamento.. Tar Lazio ha accolto ricorso contro normativa, ora decisione attesa dal Consiglio di Stato.. Assobalneari chiede tavolo nazionale e revisione normativa per garantire standard di sicurezza costiera.. L'uso di algoritmi e sensori rischia di sostituire l'intervento umano nei borghi marittimi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza spiagge: Assobalneari teme l’uso dell’IA per mancanza bagnini

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