Sicurezza nazionale l’Italia verso una cabina di regia unica La strategia di Meloni contro le crisi ibride

Giorgia Meloni ha deciso di creare una cabina di regia unica per migliorare la risposta alle minacce internazionali. La scelta nasce dalla crescente complessità delle crisi, tra attacchi informatici e rischi pandemici. Il governo ha avviato una riorganizzazione del sistema di sicurezza nazionale, coinvolgendo diversi settori. L’obiettivo è rendere più efficace la gestione delle emergenze e coordinare meglio le risposte. La nuova struttura sarà operativa nei prossimi mesi.

Per rispondere ad uno scenario internazionale che sempre più caratterizzato da instabilità permanente tra conflitti regionali, attacchi cyber e rischi pandemici, il governo guidato da Giorgia Meloni ha avviato una riorganizzazione profonda del sistema di risposta alle crisi strategiche. L'obiettivo è quello di costruire una vera e propria unità di comando nazionale per le emergenze sistemiche, capace di operare in modo rapido e coordinato in caso di shock ad alto impatto. La svolta è arrivata con una direttiva firmata a inizio ottobre dalla presidente del Consiglio, che ridefinisce il perimetro decisionale dello Stato nelle situazioni di crisi non convenzionali.