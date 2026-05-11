Sicurezza a bordo degli autobus | videosorveglianza e protezione delle cabine di guida
Autolinee Toscane ha annunciato di aver intensificato le misure di sicurezza a bordo degli autobus, con particolare attenzione alla videosorveglianza e alla protezione delle cabine di guida. La società ha comunicato di aver effettuato investimenti e di collaborare con istituzioni e parti interessate per migliorare la sicurezza di lavoratori e passeggeri. La gestione del trasporto pubblico in Toscana si concentra sull'implementazione di strumenti volti a garantire un ambiente più sicuro a bordo dei mezzi.
La sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e dei clienti rappresenta una priorità assoluta per Autolinee Toscane, che, come rende noto la stessa azienda che gestisce il trasporto pubblico in Toscana, continua a rafforzare strumenti, investimenti e collaborazione con istituzioni e parti.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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