A partire da quest'anno, sulle autolinee toscane sono state installate cabine blindate sui mezzi di trasporto. Attualmente, circa il 50% degli autobus è dotato di queste barriere di protezione, che dividono il conducente dai passeggeri. Entro la fine dell’anno, si prevede di aumentare ulteriormente questa copertura, con autobus dotati di protezioni considerate più sicure di una gioielleria.

Autolinee Toscane installa le paratie di protezione sul 50% dei mezzi. Entro fine anno previsti autobus più protetti di una gioielleria. In Toscana prendere l’autobus sta lentamente diventando un’esperienza a metà fra il trasporto pubblico e una rapina gestita male. Dopo anni di aggressioni, urla, minacce, gente che sale senza biglietto e discussioni nate per un “scusi non si mangia sul bus” finite quasi in un incontro di MMA, arrivano le cabine blindate per gli autisti di Autolinee Toscane. E infatti ormai il conducente medio non sembra più uno che guida un autobus, ma: un cassiere della Banca d’Italia;. un testimone protetto;. oppure il comandante di un sommergibile nucleare.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “Biglietto, abbonamento e documento”: sugli autobus arrivano le cabine blindate. I conducenti ormai paiono cassieri di banca

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