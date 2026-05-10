Autobus e sicurezza prime cabine di guida protette in modo integrale
Autolinee Toscane ha annunciato l’introduzione di autobus dotati di cabine di guida completamente protette sulle reti di Firenze, Prato e Pisa. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza sia degli autisti che dei passeggeri. Le nuove cabine sono state progettate per offrire una protezione integrale, in modo da ridurre i rischi durante il servizio di trasporto pubblico. L’implementazione riguarda i primi veicoli con questa caratteristica nelle tratte citate.
Autolinee Toscane rafforza le misure per la tutela di autisti e passeggeri e annuncia l’arrivo dei primi autobus con cabine di guida integralmente protette sulle reti di Firenze, Prato e Pisa. L’azienda, in una nota diffusa il 10 maggio, ribadisce che la sicurezza di lavoratori e clienti resta.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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