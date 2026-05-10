Autobus e sicurezza prime cabine di guida protette in modo integrale

Autolinee Toscane ha annunciato l’introduzione di autobus dotati di cabine di guida completamente protette sulle reti di Firenze, Prato e Pisa. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza sia degli autisti che dei passeggeri. Le nuove cabine sono state progettate per offrire una protezione integrale, in modo da ridurre i rischi durante il servizio di trasporto pubblico. L’implementazione riguarda i primi veicoli con questa caratteristica nelle tratte citate.

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Autolinee Toscane rafforza le misure per la tutela di autisti e passeggeri e annuncia l’arrivo dei primi autobus con cabine di guida integralmente protette sulle reti di Firenze, Prato e Pisa. L’azienda, in una nota diffusa il 10 maggio, ribadisce che la sicurezza di lavoratori e clienti resta.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sicurezza di bus e autisti Cabine blindate e pulsante sosPistoia, 26 marzo 2026 – Un passo avanti concreto sul fronte della sicurezza nel trasporto pubblico locale a Pistoia. Leggi anche: Il Deciso – Integrale Non Filtrato: Guida completa Argomenti più discussi: Autobus notturni, si parte lunedì. Mezzi con telecamere e vigilantes: un turno settimanale per ogni autista; VIDEO | Gang giovanili e sicurezza: maxi blitz sui bus a Legnago; Sicurezza sui bus, quasi 2500 passeggeri controllati in un solo giorno: 172 senza biglietto, due segnalati per droga; Pnrr: ospedali aperti senza controlli, i rischi per i pazienti.