Sicilia Queer filmfest | tra gli ospiti Francesca Comencini il programma delle proiezioni ai Cantieri culturali della Zisa

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 25 al 31 maggio, a Palermo si svolge la sedicesima edizione del Sicilia Queer Filmfest presso i Cantieri culturali della Zisa. La rassegna prevede la proiezione di oltre 80 film, con ospite la regista Francesca Comencini. L’evento si propone di offrire un’ampia selezione di pellicole che affrontano tematiche legate all’identità e alla diversità, puntando anche a valorizzare giovani talenti nel settore cinematografico.

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Sweet sixteen. Sedici anni di Sicilia Queer filmfest, che dal 25 al 31 maggio torna a Palermo con oltre 80 film in programma per raccontare la necessità di offrire una proposta cinematografica urgente, irriverente, non consensuale e rispondere all’esigenza di dare spazio e voce ai giovani talenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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