La signora di tutti | il film di Max Ophuls ai Cantieri culturali della Zisa
Mercoledì 22 aprile alle 21 si terrà una proiezione del film di Max Ophuls nella Sala Wenders del Goethe-Institut, situato ai Cantieri Culturali della Zisa. L’evento fa parte della rassegna Kino Ensemble - OphülsOphuls, promossa da Kultur Ensemble Palermo in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Institut français Palermo. La serata si inserisce nel calendario delle iniziative cinematografiche previste presso i Cantieri Culturali, con ingresso libero.
Nell’ambito della rassegna cinematografica Kino Ensemble - OphülsOphuls, organizzata da Kultur Ensemble Palermo (Goethe-Institut e Institut français Palermo), mercoledì 22 aprile alle ore 21 nella Sala Wenders del Goethe-Institut (Cantieri Culturali alla Zisa - via Paolo Gili, 4) verrà.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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