Esperti della regione siciliana hanno inviato una richiesta ai sindaci affinché prestino maggiore attenzione alla tutela del verde urbano. Il nuovo piano nazionale prevede norme che potrebbero incidere sulla gestione delle aree verdi, con specifici vincoli stabiliti dall'Articolo 8 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi cambiamenti potrebbero modificare le modalità di intervento e di pianificazione delle amministrazioni locali.

? Punti chiave Come influenzerà il nuovo piano nazionale la gestione del verde siciliano?. Quali vincoli imporrà l'Articolo 8 del PNR ai futuri sindaci?. Perché la depavimentazione è diventata una priorità per la salute pubblica?. Chi sono gli esperti che chiedono di fermare la cementificazione?.? In Breve Appello firmato da Anna Carulli, Francesco Cancellieri, Vincenzo Piccione e Vincenzo Cannizzaro.. Fase 1 PNR: stop consumo suolo e tutela chiome fino al 31 dicembre 2030.. Fase 2 PNR: obbligo espansione massiccia alberature e oasi resilienti dal 1 gennaio 2031.. Obiettivo depavimentazione asfalto per mitigare calore e desertificazione nei comuni siciliani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: esperti chiedono ai sindaci di tutelare il verde urbano

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