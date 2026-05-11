Sicilia e IA | Garufi presenta Frammenti tra memoria e algoritmi

? Domande chiave Come può un algoritmo ricostruire la memoria storica di un popolo?. Cosa accade quando la tecnologia filtra le contraddizioni della società siciliana?. Perché l'intelligenza artificiale è stata usata per scrivere questo libro?. Quali rischi corre l'identità siciliana se viene elaborata da processi digitali?.? In Breve Evento il 13 maggio alle 16,30 presso la sala conferenze di Casa Sanfilippo.. Il giornalista Nuccio Dispenza dialogherà con l'autore per approfondire la genesi dell'opera.. L'iniziativa è promossa dalla Libera università agrigentina insieme ad Auser Sicilia.. L'uso dell'IA mira a elaborare le contraddizioni sociali della Sicilia del nuovo secolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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