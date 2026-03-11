Paolo Puppa | 22 frammenti tra laguna e memoria

Un nuovo volume letterario intitolato Dorsoduro e Dintorni, scritto da Paolo Puppa, è stato pubblicato da Cierre Edizioni. Il libro raccoglie 22 frammenti che esplorano la laguna e i ricordi legati a questa zona. La pubblicazione si aggiunge alle opere dell’autore, noto per il suo interesse per la città e le sue atmosfere, e sarà disponibile nelle librerie e online.

Un nuovo volume letterario di Paolo Puppa, intitolato Dorsoduro e Dintorni, è stato pubblicato da Cierre Edizioni. L’opera, recensita da Stefano Adami, esplora la città lagunare attraverso ventidue frammenti narrativi che mescolano memoria e visione teatrale. Il libro nasce da un autore profondamente legato alla Maremma, che ha già partecipato a eventi culturali a Grosseto organizzati dalla Fondazione Bianciardi. La pubblicazione arriva in un momento particolare per Venezia, dove il sistema Mose è ormai attivo e protegge le acque della laguna dalle piene del mare. Le pagine del testo non si limitano a descrivere i luoghi fisici, ma costruiscono uno spazio mentale fatto di immagini, metafore e una certa ironia amara sulla condizione umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paolo Puppa: 22 frammenti tra laguna e memoria Articoli correlati Dolorosi frammenti di memoria ucrainaTempi presenti Alla vigilia del quarto anniversario dell’invasione russa, uno sguardo dall’interno della società di Kiev. Leggi anche: Wistèria, Venezia tra un glicine, la laguna e l’Oriente