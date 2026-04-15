Traghetti e caro carburante Caronte&Tourist | Per le Isole possibili aumenti nello Stretto incremento di 1,60€

L'amministratore del Gruppo Caronte&Tourist ha illustrato la situazione dei traghetti nello Stretto e per le isole, evidenziando possibili aumenti dei prezzi. In particolare, ha comunicato che potrebbe esserci un incremento di 1,60 euro per i servizi nello Stretto, a causa dell'aumento dei costi del carburante. La società sta valutando come affrontare le variazioni di prezzo in un contesto di costi in crescita.

Vincenzo Franza amministratore del Gruppo Caronte&Tourist a Fanpage.it ha spiegato la situazione traghetti nello Stretto e per le Isole col caro carburante.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il Comitato pendolari dello Stretto: "Gli aumenti di Caronte&Tourist sono ingiustificati"Biglietti dei traghetti Caronte&Tourist nello Stretto più cari, prezzo del gasolio alle stelle sulle autostrade, caro voli ormai drammatico per... Caro carburante, a rischio anche i traghetti per le isole: chi paga il conto più salatoOltre alla sempre più plausibile contrazione della disponibilità di carburante nelle prossime settimane, quello a disposizione vale già “oro”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caro carburante, dopo gli aerei a rischio anche i traghetti: cosa sappiamo; Caro carburante, a rischio anche i traghetti per Sicilia e Sardegna; Caro carburante, a rischio anche i traghetti per le isole (in particolare la Sardegna) se i prezzi non scendono; Biglietti cari e meno navi. Anche i traghetti in crisi: Serve aiuto dal governo. Traghetti a rischio per il caro carburante: allarme per le IsoleTraghetti carburante a rischio: aumento dei costi e collegamenti in pericolo.Dall’aviazione alla navigazione, oltre al rischio legato alla fine delle ... 98zero.com Caro carburante, il blocco di Hormuz minaccia i traghetti: scatta l’allarme per l’estateIl blocco di Hormuz infiamma i prezzi del bunker fuel: Assarmatori lancia l’allarme. Senza aiuti, i traghetti per le isole rischiano tagli e stop ... virgilio.it EOLIE, LO SCIROCCO FERMA ANCORA GLI ALISCAFI: IN FUNZIONE SOLO TRAGHETTI IL FORTE VENTO DI SCIROCCO, CHE NELLE ULTIME ORE SI E’ ABBATTUTO SULLA SICILIA, HA CAUSATO IL BLOCCO TOTALE DEGLI ALISCAFI DALLA SICILI facebook Biglietti cari e meno navi. Anche i traghetti in crisi: “Serve aiuto dal governo” x.com