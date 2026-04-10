Gestione dell’acqua | Confai invita a prudenza in vista della stagione irrigua

Confai Bergamo ha diffuso un appello alla prudenza in vista della prossima stagione irrigua, sottolineando l’importanza di una gestione attenta delle risorse idriche. La richiesta arriva dopo una riunione recente promossa dalla Regione Lombardia, alla quale hanno partecipato i soggetti coinvolti nel settore. L’obiettivo è evidenziare la necessità di una pianificazione accurata per affrontare al meglio il periodo che si avvicina.

La prossima stagione irrigua richiede cautela e programmazione. È il messaggio lanciato da Confai Bergamo dopo la recente riunione promossa dalla Regione Lombardia con i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse idriche. “Serve un uso razionale della risorsa idrica, senza abbassare il livello di attenzione”, sottolinea Pietro Cattaneo, presidente di Confai Bergamo. Pur evidenziando condizioni più favorevoli rispetto ad alcune annate critiche degli ultimi anni, Cattaneo invita a non sottovalutare la necessità di salvaguardare le riserve d’acqua. Durante l’incontro è emersa l’esigenza di bilanciare la disponibilità immediata degli invasi con l’uso per fini irrigui, un approccio che Confai giudica positivo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gestione dell’acqua: Confai invita a prudenza in vista della stagione irrigua Gestione dell’acqua, Confai: necessario approccio prudente per garantire la stagione irrigua“La recente riunione promossa da Regione Lombardia con i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse idriche rappresenta un passaggio importante... “Dialoghi sul suolo e l’acqua” dell’Accademia dei Georgofili: il commento di Confai“In occasione dei recenti Dialoghi sul suolo e l’acqua promossi dall’Accademia dei Georgofili, emerge con forza la necessità di affrontare... Temi più discussi: Gestione dell’acqua, Confai: necessario approccio prudente per garantire la stagione irrigua; Gestione dell’acqua: Confai invita a prudenza in vista della stagione irrigua - Conosci Milano; Lollobrigida a Cremona: Difenderemo il settore primario, presidio strategico per l’Italia - Conosci Milano. Gestione dell’acqua: Confai invita a prudenza in vista della stagione irriguaLa prossima stagione irrigua richiede cautela e programmazione. È il messaggio lanciato da Confai Bergamo dopo la recente riunione promossa dalla Regione ... laprimapagina.it Gestione dell’acqua, spettacolo indecorosoQuello messo in scena lunedì mattina all’assemblea dei sindaci dei Comuni dell’Aato 3 è stato uno spettacolo indecoroso. A pochi giorni dal 31 luglio, scadenza entro la quale tutti i consigli comunali ... ilrestodelcarlino.it La decisione su proposta del ministro Calderoli: torna la gestione ordinaria. Delibera accolta con il parere favorevole dei ministri Giorgetti e Schillaci. Occhiuto: «Finalmente liberi da questa camicia di forza» - facebook.com facebook Ancora una volta, si addensano ombre inquietanti sulla gestione Conte dell’era Covid. Tra le tante scelte discutibili di quella stagione, emergono anche presunte richieste di percentuali sugli appalti pubblici, proprio nel pieno di una crisi sanitaria senza preced x.com