Tempesta d’amore anticipazioni al 1° maggio | Maxi e Henry tornano insieme

Tempesta d’amore, anticipazioni dal 27 aprile al 1° maggio. Maxi e Henry superano le loro divergenze e tornano insieme. Maxi e Henry superano le loro divergenze e tornano insieme! Purtroppo per loro, però, Sophia lo scopre. Erik aiuta Yvonne a lanciare la sua sfilata di moda. La moglie, però, non dimostra la gratitudine da lui sperata, continuano le anticipazioni di Tempesta d’amore. Tra Alexandra e Christoph la tensione si fa palpabile. La donna pretende che il compagno si impegni a riprendersi il Fürstenhof al più presto!Durante l’attesissima sfilata di Yvonne e Larissa, Maxi sfila come modella. Nel momento clou, però, la ragazza ha un collasso.🔗 Leggi su 2anews.it

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