Siamo diventati il bagno pubblico di Torino | una gelateria ricorda che è necessaria la consumazione | il video virale

Da torinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una gelateria di Torino ha pubblicato un video sui social media in cui afferma di essere diventata il bagno pubblico della città. La gelateria si trova in Piazza Derna 207 e nel video si ricorda che è necessario acquistare un prodotto per poter usufruire dei servizi. La pubblicazione è diventata virale, attirando l’attenzione sulla questione.

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"Siamo diventati il bagno pubblico di Torino". Ad affermarlo, con un video sui canali social, è la Gelateria Cento 21 in Piazza Derna 207. “Per usufruire del bagno in ogni locale è necessaria la consumazione e penso sia educazione, eppure sapete quante persone entrano, non acquistano nulla, vanno.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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