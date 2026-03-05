In una recente dichiarazione, Fernando Alonso ha affermato che con le nuove regole della Formula 1, che prevedono una velocità ridotta in curva, il ruolo del pilota si ridimensiona notevolmente. Alonso, con oltre vent’anni di esperienza nel Circus, ha sottolineato come questa evoluzione abbia portato a un senso di inutilità delle competenze individuali in alcune fasi della gara. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione nel mondo delle corse.

“Il ruolo del pilota, così, diventa inutile”. Fernando Alonso, in oltre vent’anni di Formula 1, non è stato mai banale né in pista né davanti ai microfoni. Lo spagnolo dell’ Aston Martin è stato estremamente critico nel commentare lo stile di guida introdotto con il cambio regolamentare che debutta in Australia, dove domenica scatta la stagione 2026 di F1. La novità principale, tra le altre, riguarda la power unit: il motore è diventato perfettamente ibrido, il 50% a combustione e il 50% elettrico. Perciò l’attenzione maggiore si pone sulla batteria, elemento fondamentale di questa nuova stagione, secondo quasi tutti i piloti. Per garantire la massima espressione di velocità sui rettilinei si dovrà rallentare in curva, quasi fino a veleggiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nuova F1 che rallenta in curva cambia il ruolo del pilota. “Siamo diventati inutili”: cosa c’è dietro l’allarme di Alonso

Giovinazzi conferma il ruolo di terzo pilota per la Ferrari in F1Con l’avvicinarsi del Mondiale di Formula 1, la Ferrari si prepara a una stagione decisiva, confermando una line-up che integra piloti titolari...

Inchiesta Doppia Curva: la sentenza svela il ruolo mafioso della Curva Nord interista, la motivazioneMateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri.

Una raccolta di contenuti su La nuova F1 che rallenta in curva....

Temi più discussi: F1 2026, Red Bull scopre le carte con la RB22: Non siamo il benchmark ma... - Formula 1; 'Ferrari e Mercedes avanti alla McLaren e RedBull'; F1 | Ferrari, Hamilton guarda avanti: L’obiettivo è tornare a vincere. Siamo pronti per la sfida; FORMULA 1 2026: Brembo accelera l’innovazione verso una nuova era.

F1, una nuova Ferrari: basso profilo e mentalità aggressiva. Le nuove SF-26 osano nelle zone grigie del regolamentoComincia la nuova stagione: i proclami del passato, preludio di stagione fallimentari, lasciano spazio alla cautela. A parlare stavolta sono le novità tecniche introdotte da Maranello: dalla turbina ... ilfattoquotidiano.it

F1, guida al Mondiale 2026: le novità del regolamento e il nuovo vocabolario dal boost all'overrideCome è cambiata la F1 con i nuovi regolamenti che hanno stravolto le monoposto 2026 sia dal punto di vista aerodinamico che nella power unit: una veloce guida, tutto quello che c'è da sapere ... sport.virgilio.it

"Siamo fortemente preoccupati per la delicata situazione umanitaria del conflitto in atto in Medioriente, così come siamo preoccupati non poco, come Associazione Consumatori, per i riflessi che si stanno determinando sulle borse internazionali e sugli aumenti - facebook.com facebook

Rabiot: "Mi aspettavo di far bene, siamo forti e ora voglio vincere con il Milan" #rabiot #milan x.com