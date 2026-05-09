Il sito forlivese che fa impazzire i tifosi di Alcaraz Siamo diventati un riferimento mondiale

Un sito dedicato a Carlos Alcaraz, lanciato quattro mesi fa, si è rapidamente affermato come punto di riferimento tra i supporter del tennista. Gestito dal forlivese, il portale alcarazitaliansfan.it ha attirato un pubblico internazionale, diventando uno dei principali spazi online per seguire notizie, aggiornamenti e contenuti sul giocatore. La crescita del sito ha portato a una diffusione globale tra gli appassionati di tennis.

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