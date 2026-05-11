Il sogno di Mattia Bellucci di proseguire al torneo di Roma si conclude ai sedicesimi di finale. Durante la partita, il giovane italiano affronta un avversario e perde al termine del match. La sfida si tiene su terra battuta e rappresenta il primo turno importante del torneo per Bellucci. La competizione continua con altri giocatori in corsa per il titolo.

Si spegne ai sedicesimi di finale il sogno di Mattia Bellucci a Roma. Nell’incontro valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia il giovane iberico Martin Landaluce piega l’azzurro 6-4 6-3 in un’ora e quarantotto minuti e passa agli ottavi, turno in cui affronterà il vincente della sfida Navone-Medjedovic. L’italiano, dopo aver annullato la palla break, ritrova la prima nel momento chiave e sigla l’1-0 con il rovescio incrociato. L’iberico replica con l’1-1 sul diritto lungo dell’avversario. Nessuno dei due contendenti concede spazio all’avversario sul proprio turno di battuta. L’equilibrio si rompe nel finale di frazione. Nel nono gioco Landaluce lascia partire la gran risposta di diritto che provoca l’errore dell’azzurro per il 5-4 e sigla il 6-4 con la deliziosa palla corta in contropiede.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Si spegne il sogno di Mattia Bellucci a Roma: passa il giovane Landaluce

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