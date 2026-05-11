La Cremonese ha conquistato una vittoria importante battendo il Pisa 3-0, con i toscani già retrocessi. La squadra di Giampaolo ha così riaperto le possibilità di salvezza, salendo a un punto dal Lecce. Con due giornate ancora da disputare, i lombardi continuano a sperare di mantenere la categoria, cercando di ottenere punti nelle ultime sfide del campionato.

La Cremonese batte 3-0 il Pisa e può continuare a lottare per la salvezza. La squadra di Giampaolo, grazie ai tre punti colti con i toscani già retrocessi, è risalita a -1 dal Lecce e guarda alle ultime due giornate con il proposito di giocarsi le sue carte sino in fondo e rimanere in serie A. In questo senso, un ruolo molto importante verrà giocato pure dal calendario, ma i grigiorossi possono trarre nuovi motivi di fiducia non solo dal ritorno alla vittoria allo Zini, ma anche e soprattutto dalla personalità e dalle prestazioni messe in mostra in una gara assolutamente da non sbagliare. La strada per evitare l’immediato ritorno in serie B...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si riaccendono le speranze salvezza. Rilancio Cremonese, travolto il Pisa

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