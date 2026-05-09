La partita tra Cremonese e Pisa si svolge allo stadio Zini, con i lombardi che affrontano i nerazzurri, già retrocessi in Serie B. La sfida rappresenta per l'allenatore dei padroni di casa l'ultima possibilità di mantenere vive le speranze di salvezza. Il match si presenta come un'occasione importante per entrambe le squadre, con i lombardi determinati a ottenere un risultato positivo prima della fine del campionato.

I lombardi ricevono allo Zini i nerazzurri, già retrocessi matematicamente in serie B: c'è l'obbligo di vincere per tenere aperta la corsa a distanza con il Lecce A tre giornate dalla fine, c'è l'obbligo di vincere per mantenere ancora aperta la corsa salvezza. La squadra di Giampaolo non ha alternative dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio all'ultimo minuto. Scopriamo pronostico e quote di Cremonese-Pisa in programma domenica 10 maggio alle ore 15. Giampaolo è alle strette: o vince contro il Pisa o dovrà abbandonare quasi certamente le ultime speranze di salvezza. La squadra grigiorossa si trova al diciottesimo posto con 28 punti, quattro in meno rispetto al Lecce.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crremonese-Pisa, per Giampaolo le ultime speranze di salvezza: il pronostico

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