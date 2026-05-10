La partita tra Cremonese e Pisa si prepara a disputarsi allo stadio Zini, con i lombardi che cercano di conquistare punti fondamentali per la salvezza. I nerazzurri, già retrocessi in serie B, affrontano questa sfida senza più obiettivi di classifica. La gara rappresenta un'ultima occasione per entrambe le squadre di muovere la stagione in corso.

Vlahovic non rinnova, ma intanto segna: "Addio alla Juve? Non lo so." Allegri ribalta il Milan: fuori Leao, dentro Gimenez. Tutti i cambi per blindare la Champions Baggio: "Alla prima operazione ho detto a mia madre: uccidimi. Quel palleggio in aereo con Maradona." Spalletti esalta Vlahovic: "Non si può giocare senza uno come lui. Assurdo vincere solo 1-0" L'allenatore della Juve dopo la vittoria a Lecce: "Tante occasioni sulle trequar. La Juve non incanta, ma è terza. Allegri, per la Champions servono i gol Il Milan, quarto per una notte, cerca stimoli ed energie per blindare la qualifi. Juve lampo: vince a Lecce con gol di Vlahovic dopo 12 secondi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese-Pisa, per Giampaolo le ultime speranze di salvezza: il pronostico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Crremonese-Pisa, per Giampaolo le ultime speranze di salvezza: il pronosticoI lombardi ricevono allo Zini i nerazzurri, già retrocessi matematicamente in serie B: c'è l'obbligo di vincere per tenere aperta la corsa a distanza...

Cremonese-Lazio, per Giampaolo è l'ultima chiamata salvezza: il pronosticoI grigiorossi affrontano la squadra di Sarri e devono assolutamente vincere per tornare a meno uno dal Lecce che ha vinto a Pisa nell'anticipo Il...